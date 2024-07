Augusta, fascicolo del fabbricato: siglata convenzione tra il Comune e il Collegio dei geometri di Siracusa

E’ stata sottoscritta questa mattina, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici”, la convenzione tra il Comune e il Collegio dei geometri di Siracusa per la compilazione del fascicolo del fabbricato, ai sensi della legge regionale 13 agosto 2020, denominata “Norme per il governo del territorio”, che prevede l’obbligatorietà del possesso del fascicolo del fabbricato per tutti i proprietari di immobili sia pubblici, privati ed industriali. Presenti il sindaco Giuseppe Di Mare, la vice Tania Patania e il responsabile dell’ufficio Urbanistica Massimo Sulano, il Collegio dei geometri di Siracusa era, invece, rappresentato dal presidente Luigi Sanzaro e dal componente del direttivo Rosario Belfiore presenti anche i vertici della Ged srl con a capo Pietro Durante quale procuratore della società proprietaria della piattaforma “Effedue”.

Il sindaco Di Mare in un breve intervento ha sottolineato gli aspetti importanti della convenzione sottoscritta ed, in particolare, “quelli di avere una mappa chiara sullo stato di salute dei tutti gli immobili del Comune per potere pianificare soccorsi e piani di fuga in caso di sisma, oltre a quello di dare a tutti proprietari di fabbricati l’ opportunità di ottenere questo documento ad un costo in convenzione pari al 10% del valore della rendita catastale immobiliare non rivalutata, con un minimo garantito di sessanta euro di spesa”, come fa sapere in una nota il Collegio dei geometri. Sulano si è, invece, soffermato sulla completezza della piattaforma “Effedue” che sarà il contenitore unico per il Comune di tutti i fascicoli del fabbricato e sarà attiva ad Augusta entro il 10 agosto.

Il presidente del Collegio Sanzaro si è detto grato con il sindaco per la sensibilità e lungimiranza dimostrata, sottolineando che Augusta con questa convenzione si “pone tra quei comuni virtuosi della nostra provincia facendo da apripista agli altri comuni della Sicilia, – si legge- conscio che ciò porterà, nei prossimi mesi, oltre a concreti benefici per il territorio anche la professionalità degli iscritti all’ordine professionale, come già fatto dai comuni di Noto e Palazzolo Acreide, oltre ad altri che stanno aderendo all’iniziativa”. Ha concluso comunicando che la piattaforma sarà presto operativa in tutta la Sicilia.

L’incontro si è chiuso con la presentazione degli aspetti esecutivi della piattaforma agli intervenuti.