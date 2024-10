Augusta, ex studente del Ruiz vince il concorso per la Scuola superiore di Catania

Un ex studente del Ruiz è tra i vincitori del concorso per la Scuola superiore dell’ università di Catania. Si tratta di Giovanni Coco che, dopo aver affrontato l’esame di stato ed essersi diplomato con la massima votazione, ha deciso di sostenere la prova di ammissione alla prestigiosa Scuola superiore dell’ università di Catania nel corso di laurea in Chimica Industriale, superandola brillantemente.

Giovanni, che ha frequentato al Ruiz la classe 4QL del liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale, ha sostenuto il concorso nell’area disciplinare scientifica, svolgendo con successo l’iter selettivo: due prove scritte, una di matematica, una di chimica e infine un esame orale. Un traguardo importante se si pensa che solo 10 studenti l’anno sono ammessi per l’area scientifica alla Scuola superiore, dove Giovanni potrà seguire un percorso formativo d’eccellenza parallelo al corso di laurea scelto.

“Tutta la comunità del Ruiz augura a Giovanni una carriera universitaria ricca di successi e soddisfazioni.- ha commentato dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina- Un ringraziamento doveroso va ai suoi docenti del Liceo Scientifico Quadriennale delle Scienze Applicate, che hanno lavorato con gli studenti ponendo in essere le migliori condizioni per farli crescere, in modo che insieme alle conoscenze, ai saperi, alle competenze, si sviluppassero la consapevolezza del proprio talento, della propria passione, dei propri desideri e delle proprie possibilità”.