Augusta, ex alunno del liceo Megara ammesso alla Scuola superiore di Catania

L’ex studente del liceo Megara Benedetto Teresi è stato ammesso alla Scuola superiore di Catania nel corso di laurea di Giurisprudenza dopo aver vinto il concorso nella classe delle Scienze umanistiche e sociali. L’ex alunno ha conseguito il diploma di maturità Scientifica nell’anno scolastico 2023/2024 nella quinta CS, a coronamento di un brillante percorso quinquennale di studio e ha superato lo scorso settembre un iter selettivo fatto di due prove scritte e una prova orale, entrando nella graduatoria dei 10 vincitori, per accedere al corso ordinario di I livello e a ciclo unico.

La Scuola superiore è il centro di alta formazione dell’ università di Catania, con annessi campus e collegio universitario, ed è nata nel 1998 sul modello della Scuola normale di Pisa, con l’obiettivo di selezionare i migliori giovani ed offrire loro un percorso di studio, parallelo al corso di laurea scelto, che prevede attività di approfondimento, ricerca e sperimentazione.

Il dirigente scolastico Gianluca Rapisarda e l’intera comunità liceale manifestano il loro autentico compiacimento “per l’ingresso di Benedetto nella prestigiosa scuola d’eccellenza etnea e gli augurano di vivere una radiosa carriera universitaria e professionale costellata di successi e gratificazioni, di concretizzare obiettivi ambiziosi e di custodire un ricordo sempre vivido del suo liceo”- si legge in una nota in cui si congratulano, inoltre, con tutti i docenti del consiglio di classe, coordinato nell’anno scolastico 2023/2024 dalla docente Mariacatena De Leo, per “avere accompagnato con sollecitudine la sua crescita scolastica e umana nel corso dei cinque anni liceali e avere favorito l’affermazione della sua personalità e dei suoi talenti assieme all’acquisizione di un copioso insieme di conoscenze, abilità e competenze”.