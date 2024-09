Augusta, “Energie dalla scuola al lavoro”: al via al Ruiz il progetto in collaborazione con Enel

Offre ai neodiplomati l’opportunità di apprendere le competenze richieste dal settore delle reti elettriche, con particolare attenzione ai profili professionali maggiormente richiesti, quali operatori di tesatura linee aeree, giuntista cavi, montaggio cabine, operatore sotto tensione Bt il progetto “Energie dalla scuola al lavoro”, che vede la collaborazione di Enel e l’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz diretto da Maria Concetta Castorina. E’ stato presentato nei giorni scorsi al Centro servizi della scuola, agli studenti neo diplomati all’istituto tecnico settore tecnologico, si tratta di un’importante iniziativa, il cui obiettivo è di creare un “ponte” tra il sistema educativo e il mondo del lavoro per ovviare alla mancanza di personale qualificato nel settore della distribuzione energetica, essenziale anche ai fini della sostenibilità.

Dopo i saluti del dirigente scolastico Maria Concetta Castorina, di Gaetana Rizzotti, docente referente Pcto e del collega Angelo Santacroce, referente Innovazione e tecnologia, hanno relazionato sul progetto Francesco Grillo responsabile Enel workforce evolution, Pietro Milanese manager della ditta Cebat e Martino Gelsomino dell’ istituto di formazione Dharma.

La formazione, a cui si accederà dopo un colloquio, per trenta studenti scelti sarà gratuita e suddivisa in due fasi: un corso base di 120 ore e un corso specialistico di 40 valido per l’ottenimento del profilo professionale. A curare la formazione innovativa e di alta qualità dei fortunati ragazzi selezionati sarà la Dharma srls, un istituto di formazione certificato, partner insieme all’azienda Cebat spa dell’iniziativa.

“La presentazione si inserisce in un contesto più ampio che è la collaborazione con il gruppo Enel già intrapresa nel nostro istituto con il percorso di apprendistato duale che ha permesso a 15 nostri studenti di essere assunti da Enel. – ha commentato la dirigente Castorina- Questa nuova iniziativa è particolarmente importante perché crea un legame tra la scuola e le società partner del colosso elettrico e consentirà la formazione al Ruiz dei tecnici del futuro nel comparto energetico. Diplomarsi e trovare immediatamente un lavoro qualificato nel nostro territorio potrebbe diventare presto realtà”.

“È un progetto innovativo che nasce per andare incontro alla richiesta nel settore energetico di nuove professionalità operative altamente specializzate -ha riferito Grillo – e per essere di supporto alle imprese dell’indotto di Enel, consentendo loro di inserire personale giovane e competente in tempi stretti. Questo nuovo progetto si aggiunge al già collaudato Energie per la scuola, rivolto invece agli studenti non ancora diplomati, iniziato nel 2021 e giunto alla quarta annualità che finora ha coinvolto circa un centinaio di scuole in tutta Italia, portando benessere economico e sociale per le comunità locali, attraverso una partnership che interessa tutto l’indotto che opera per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture della distribuzione elettrica, essenziali per la transizione energetica”.