Augusta, elezioni rsu Megarambiente, esclusa la lista dell’Ugl: protesta e diffida

Revocare l’esclusione dalle liste elettorali delle rsu della Megarambiente dell’Ugl, federazione provinciale igiene ambientale, e riammettere la lista regolarmente presentata nei termini e requisiti previsti dal regolamento elettorale. E’ la diffida che il sindacato ha inviato alla commissione elettorale per le elezioni delle rsu-rlssa (rappresentanza sindacale unitaria e rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente) in programma il 3 e 4 dicembre prossimi ritenendo che l’esclusione dell’Ugl dalle liste elettorali “si appalesa del tutto illegittima ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a del regolamento elettorale”.

Il sindacato ritiene di avere tutti i requisiti previsti per legge per partecipare alle elezioni interne all’azienda e che, invece, secondo la commissione che l’ha esclusa, mancherebbero. Da qui la richiesta di revoca: “diversamente daremo seguito a tutte le iniziative giudiziarie, anche in via d’urgenza, oltre che civili e penali, per tutelare il buon diritto del sindacato– scrive il segretario di federazione Paolo Iacono che invita inoltre a voler convocare il componente dell’Ugl di commissione Sebastiano Di Falco.