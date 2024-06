Augusta, Elezioni europee, sostituzione dei presidenti di seggio: il Comune pubblica un avviso

Il Comune deve provvedere alla sostituzione dei presidenti di seggio non sostituiti dalla Corte d’Appello per le Elezioni europee dell’ 8 e 9 giugno, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e ha pubblicato un avviso.

Gli elettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, interessati all’eventuale nomina di presidente di seggio in via sostitutiva, che risultano iscritti all’Albo dei presidenti di seggio dalla Corte dei Appello di Catania e che abbiano già ricoperto l’incarico di presidente di seggio in precedenti consultazioni, possono presentare istanza, indicando il recapito telefonico, all’ufficio Elettorale – Giardini pubblici – lato est – entro le 10 di domani 7 giugno 2024 (allegando alla domanda scaricabile dal sito del Comune copia del documento di riconoscimento).

I convocati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento e codice fiscale, per l’eventuale nomina fino alla concorrenza del numero necessario a coprire tutti i seggi resisi vacanti