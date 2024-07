Augusta, ecoparco del Monte da completare e già vandalizzato: un cancello chiuderà i due campetti

Ancora è da completare, ma è già stato preso di mira dai vandali il parco ecologico di proprietà del Comune e in corso di realizzazione a Monte Tauro che al suo interno ha due campetti di basket e di calcetto. E che per evitare altri atti vandalici nelle prossime settimane saranno chiusi con un cancello e la loro gestione come quella di tutta l’area sarà affidata ad una ditta specializzata.

L’area, che si trova tra via Barone Zuppello, in un quartiere molto popolato che però finora non ha potuto disporre di spazi aperti pubblici, nonostante ancora sia in fase di ultimazione dei lavori, con l’area fitness e il parco giochi dei bambini che dovrebbero essere allestiti nei prossimi giorni, è già da tempo frequentato soprattutto la sera da ragazzi.

A inizio luglio era stato il sindaco Giuseppe Di Mare a denunciare, con un video messaggio sui social, che già qualche vandalo aveva buttato a terra, danneggiandola, una panchina da calcio a 5, e bucato parte della rete di recinzione del campetto, inoltre era stata rotta la tavoletta di un bagno pubblico e nonostante ci siano dei cestini sono stati trovati rifiuti buttati a terra.

“Metteremo i cancelli nelle aree dei campetti che sono recintati per evitare altri atti di vandalismo e affideremo la custodia dell’area ad una ditta specializzata che si occuperà della gestione ordinaria”- ha aggiunto il primo cittadino che con propria determina, per sopperire all’ insufficiente disponibilità della dotazione del capitolo di “spese di manutenzione e funzionamento pianificazione e sviluppo”, ha fatto ricorso al prelevamento dal fondo di riserva di 20.000 euro.