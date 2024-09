Augusta, due nuovi campetti inaugurati oggi al comprensivo Principe di Napoli

Due nuovi campetti, uno di basket, pallavolo e tennis e l’altro di calcetto, da oggi sono a disposizione dei studenti dell’istituto comprensivo Principe di Napoli della Cittadella degli studi. Sono stati realizzati, in due spazi interni al perimetro della scuola in stato di degrado, dal Comune con circa 64 mila euro ottenuti con i fondi di un bando pubblico del Ministero della Pubblica istruzione. Ad inaugurarli questa mattina, in un clima di musica e allegria, il dirigente scolastico Agata Sortino e il sindaco Giuseppe Di Mare che, alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato ed insieme ad alcuni alunni, hanno tagliato il nastro di una delle due strutture. Ospiti d’eccezione tre ex insegnanti della scuola.

“Questo è un regalo per la scuola, avevo il piacere di inaugurare questo campetto alla presenza di docenti storici come Patrizia Catania, Lucia Artoni e Tony Caramagno che hanno avviato questa esperienza formativa dello sport nella vita delle nuove generazioni e che speriamo di poter continuare dopo essere stati bruscamente interrotti da degrado. Per me è stato importante la loro presenza perché hanno sugellato questo passaggio di consegne verso il futuro, che sarà di nuovo all’insegna dello sport” –ha detto la dirigente scolastica che ha chiesto ed ottenuto un docente in più di Attività motoria.

“Continuiamo ad attuare il nostro programma elettorale, avevamo detto che avremmo realizzato un’area sportiva per ogni quartiere e in ogni scuola e questa è l’ennesima dimostrazione: abbiamo riqualificato e ridato alla scuola un campetto, abbondonato da anni”– ha dichiarato il sindaco che ha anche invitato gli alunni ad essere i “guardiani” delle due strutture e aggiungendo che i campetti sono anche a disposizione del quartiere e di associazioni che potranno chiederne al Comune l’utilizzo.

“Questi campetti rientrano in un’operazione di riqualificazione delle strutture scolastiche che stiamo facendo partendo da Brucoli, dove è stato realizzato un altro campetto di pallavolo e calcetto nel plesso 17 luglio del Corbino, perché pensiamo che ammodernare le strutture sportive sia uno degli elementi fondamentali importanti per garantire la formazione dei ragazzi. Sull’edilizia scolastica stiamo investendo tanto perchè pensiamo che partire dalle nuove generazioni è fondamentale”- ha proseguito l’assessore Tribulato

Presenti anche il responsabile dei Lavori pubblici Carmelo Bramato e il direttore dei lavori Giuseppe Fabio. Nel campo di pallavolo, basket e dove si può anche giocare a tennis se si abbassa la rete, “abbiamo rimosso un vecchio massetto che c’era inizialmente, ricostruito il tappetino con la posa di asfalto e vernice adatta a campetti esterni, collocato i due canestri e la recinzione”– ha spiegato Fabio. Stessa operazione, ma senza canestri nè rete, per il secondo campetto di calcetto dove sono state posizionate invece le due porte; accanto ci sarà anche uno spazio dedicato ai più piccoli con giochini che presto verranno montati mentre è stato già collocato il tappetino antiurto.

Dopo l’inaugurazione gli alunni si sono esibiti in alcune coreografie curate dalla docente Rosy Centamore con brani tra cui “Sono un ragazzo fortunato” e “Barbie girl”.