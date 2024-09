Augusta, dopo 44 anni rimpatriata degli alunni di suor Roberta

E’ stata una festa la rimpatriata, a distanza di 44 anni, degli alunni delle scuole elementari delle Suore di Sant’Anna che hanno frequentato dal 1976 al 1980 le classi della seconda alla quinta di suor Roberta, oggi Suor Luisa.

Tutto è nato da una chat creata, a febbraio, da Eleonora Ciccarello che piano piano, attraverso il passaparola e i social, è riuscita a rintracciare quasi tutti i compagni dell’epoca, 41 bambini, e non solo, molti dei quali si sono stabiliti in varie parti d’Italia, o all’estero come San Diego e Ecuador. Ha rintracciato anche la maestra che da qualche anno si fa chiamare suor Luisa e che adesso vive a Torino, dove si occupa dei poveri e dei senzatetto e insegna l’italiano agli stranieri.

Poi l’idea di organizzare una grande festa/rimpatriata, cercando di far coincidere le ferie in Sicilia della maggior parte dei compagni. La festa, che ha visto la partecipazione di 21 alunni e dei loro familiari per un totale di 40 persone, ha incluso tre momenti principali: alle 18,30 si è ritrovati all’ingresso della chiesa delle Grazie e tra riconoscimento e saluti, è scappata anche qualche lacrima. A seguire è stata celebrata la santa messa in ricordo dei cari che non ci sono più a cura di padre Francesco Antonio Trapani, parroco della chiesa di Brucoli, animata da musica e canti a cura di Sara (pianoforte e violino) e Francesco Caramagno (chitarra).

Al termine della messa tutti i presenti si sono spostati in quello che era il cortile della scuola gestito dalle suore Sant’Anna per vivere un altro momento toccante ed emozionante: la proiezione di un filmato ricordo con le foto di tutti, sia da piccoli che da adulti, con le famiglie di provenienza e le famiglie attuali e con una bellissima dedica alla maestra di allora: “Cara suor Luisa, se siamo quelli che siamo è anche per la fortuna di averti incontrata sulla nostra strada. Ne è passato di tempo, sembra ieri eppure sono passati 48 anni da quando quella mattina di settembre del 1976 ti abbiamo conosciuta per la prima volta e abbiamo iniziato con te un nuovo viaggio durato 4 anni. La vita poi ci ha fatto perdere di vista per farci ritrovare inaspettatamente dopo tutto questo tempo. Incontrarci è stata un’emozione unica… Abbiamo fatto un pezzetto di vita insieme, un pezzetto di vita importante che ci ha lasciato un bel ricordo, se ancora oggi dopo tutti questi anni siamo riusciti a riunirci. Maestra, di noi ti resteranno sempre i ricordi dei nostri giovani visi, ed esserci rivisti ci ha fatto tornare in un attimo con la mente ai giorni di scuola, e la nostra anima è tornata a vivere quel tempo. Ma adesso abbiamo costruito altri ricordi da portare con noi nel cuore. Ti vogliamo bene maestra. I tuoi alunni preferiti. Grazie per tutto il tempo e la passione che ci ha circondato e che tu con il tuo buon cuore ci hai sempre dedicato”.

La serata si è conclusa con un momento di convivialità in un noto locale di Augusta di proprietà di Elena Tiralongo, anche lei alunna della classe. Suor Luisa ha omaggiato tutti i presenti con simpatici gufetti, gattini e presine realizzate personalmente e a lei è stata donata l’effigie di una madonna incisa su una tavoletta di legno realizzata da Salvo Sciascia.

Di seguito i nomi di tutti i compagni: Agostino Giliberto, Alessandro Mazzeo, Alessandro Strazzulla, Alessio Carrà, Anna Daniele, Annarita Tringali, Antonino Vinci, Carmen Carriglio, Cristina Tomaselli, Elena Tiralongo, Eleonora Ciccarello, Fausto Fareri, Francesco Caramagno, Giancarla Sciortino, Gianluca Carpinteri, Gianni Crocetta, Giusy Di Tommaso, Joseph Mignosa, Lilli Scarcella, Luca Bonaccorso, Marilena Ravalli, Massimiliano Bologna, Massimiliano Sicari, Massimo Ziino, Mauro Fareri, Nicola Morello, Paola Gavioli, Piero Balistreri, Raffaella Cipriano, Renata Diana, Riccardo Riera, Rita Bona, Rita Polì, Rossella Pedalino, Salvo Ciccarello, Salvo Salamone, Salvo Sciascia, Sebastiano Tringali, Simona Barile, Simona Spatola, Tiziana Coppola, Maurizio Bassetta, Domenica Fichera.