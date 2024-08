Augusta, dopo 40 anni rimpatriata per ex alunni di una classe delle “scuole verdi”

Molti di loro non avevano più contatti e si erano persi di vista negli anni e si sono ritrovati, l’altro ieri sera, in un noto ristorante/pizzeria di Augusta. Reunion per la “mitica” quinta A 1984 delle “scuole verdi” del secondo comprensivo Principe di Napoli di via Dessiè, tutti gli ex compagni di scuola elementare, ora cinquantenni, inclusa la maestra in pensione Rosamaria Landolina hanno passato una bellissima serata all’insegna della gioia e di una vita di ricordi insieme.

Molti degli ex compagni non risiedono ad Augusta e tornano in città in occasione delle ferie estive, altri sono residenti e lavorano qua.

“Ritrovarsi insieme è stato piacevolissimo per tutti. E’ stata una serata memorabile”– ha commentato uno degli ex alunni Riccardo Cannavò presente insieme a Salvino La Ferla, Eugenia Spinali, Nella Patania, Giuseppe Tudisco, Domenico Ternullo, Antonio Montepulciano, Mauro Venditti, Alida Spuches, Tania Messina, Gabriella Princiotta, Salvatore Greco.