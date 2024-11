Augusta, domani si celebra la Festa delle forze armate e dell’unità nazionale

Si celebra domani, lunedì 4 novembre, in piazza Castello, ai Giardini pubblici la Festa delle Forze armate e dell’unità nazionale. Alle 9,15 è prevista la cerimonia alla presenza di autorità civili e militari, con alza bandiera e la deposizione di una corona d’alloro davanti al monumento al Milite ignoto per ricordare, “in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi”. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’ Altare della patria a Roma e con il regio decreto del 23 ottobre 1922 il 4 novembre fu dichiarato festa nazionale.

La cerimonia, che si svolge ogni anno, è stata inserita dal Comune, assessorato alla Cultura e dal Comando marittimo di Sicilia negli eventi di commemorazione dei caduti che sabato, 2 novembre, hanno visto la deposizione di una corona d’alloro nel ricordo dei caduti del mare ai ponti spagnoli-Rivellino, seguita al cimitero comunale dalla celebrazione eucaristica alla presenza del sindaco, delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e d’arma.