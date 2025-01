Augusta, domani è allerta meteo “rossa”: chiusi scuole, cimitero, biblioteca e sospesi i mercati

Alla fine è arrivata, come previsto e come già stabilito con gli altri sindaci della provincia, l’ordinanza del sindaco Giuseppe Di Mare di chiusura delle scuole per domani 17 gennaio, a causa delle avverse condizioni meteo. Il documento è stato firmato dopo che è stato diramato il Bollettino regionale della Protezione civile, per il rischio meteo idrogeologico e idraulico, che indica il livello di allerta rosa di allarme in buona parte della Sicilia e anche su Augusta per tutta la giornata di domani.

Previste precipitazioni sparse e diffuse a prevalente carattere di rovesci e temporali, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte.

Oltre alle scuole di ogni ordine e grado, saranno chiusi domani anche il cimitero, la biblioteca comunale, e verranno sospesi i mercati rionali e il servizio di trasporto disabili per il Centro siciliano di riabilitazione.