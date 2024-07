Augusta, disservizi per il rinnovo delle carte d’identità: mozione del consigliere Pd Triberio

Potenziare il personale dell’ufficio carte d’identità e implementare un sistema di prenotazione ad hoc. E’ la proposta contenuta nella mozione presentata dal consigliere comunale del Pd Giancarlo Triberio in risposta ai disservizi riscontrati all’ ufficio carte d’identità che negli ultimi mesi sta affrontando difficoltà per l’emissione e il rinnovo delle carte d’identità, causando ritardi significativi e disagi per i cittadini soprattutto di chi deve affrontare viaggi per motivi di salute e lavoro.

La situazione ha evidenziato la necessità di interventi urgenti per garantire un servizio migliore e necessario per il cittadino, secondo Triberio la cui mozione prevede due misure fondamentali: il potenziamento del personale attraverso la modifica della pianta organica attuale con l’implementazione di nuovi operatori specializzati per l’ ufficio Carte d’identità, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini. E la implementazione di un sistema di prenotazione online e in presenza all’ufficio. L’introduzione di un sistema di prenotazione che permetta ai cittadini di fissare un appuntamento per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità, eliminando così le lunghe code e i tempi di attesa agli sportelli. Altresì di riservare in ogni giornata di apertura al pubblico il 20% di prenotazione ai diversamente abili, over 75 e bambini fino ai 5 anni.

“Abbiamo ascoltato le lamentele dei cittadini e riteniamo indispensabile agire prontamente per risolvere queste problematiche ormai giornaliere e persistenti da tempo e nonostante gli sforzi di abnegazione del personale con gli attuali strumenti a loro disposizione non sono nelle condizioni di soddisfare le richieste. Con il potenziamento del personale e l’implementazione delle prenotazioni, miriamo a rendere il servizio più efficiente e meno oneroso per tutti”- ha dichiarato il consigliere comunale Giancarlo Triberio per il quale è paradossale la pubblicazione dell’avviso da parte del responsabile del settore con cui “è costretto ad emanare un ordine di servizio nel quale si informa i cittadini che si effettuerà il rinnovo solo delle carte identità con scadenza nei successivi 60 giorni nonostante incombe la normativa europea 2019/1157 per la dismissione delle carte identità cartacee anche se non scadute”.

“Un’amministrazione forse troppo distratta ad organizzare eventi e a fare dirette e proclami sui social quando incombe una disastrosa gestione dei servizi essenziali ai cittadini. – conclude Triberio- Riteniamo che per una città degna di questo nome sia fondamentale e prioritario dare i servizi puntuali e funzionali ai cittadini che pagano le tasse e che sia compito dell’amministrazione garantirne la funzionalità investendo risorse per migliorare i servizi e l’impegno a risolvere i disservizi attraverso azioni concrete e mirate”.

Nelle ultime settimane il disservizio è stato causato dal fatto che due dipendenti si sono ammalati contemporaneamente ed è rimasta una sola persona ad effettuare il servizio, come ha fatto sapere l’assessore al Decentramento Biagio Tribulato, che aggiunge che adesso il disservizio è rientrato e che ha dato mandato al responsabile di settore di formare tutti e 9 i dipendenti del servizio Anagrafe per il rinnovo delle carte d’identità, in modo da operare eventuali sostituzioni in caso di assenza dei tre addetti attuali.