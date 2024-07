Augusta d’estate 24: si inaugura piazza Marcello Giordani con un concerto lirico

Sarà inaugurata sabato 13 luglio con il concerto “Dolce notte. Quante stelle” la nuova piazza intitolata a Marcello Giordani, all’anagrafe Guagliardo, scomparso prematuramente il 5 ottobre 2019, all’età di 56 anni. Si trova nel quartiere di Monte Tauro, in viale Epicarmo Corbino all’incrocio con Via Rosmini, l’intitolazione è stata autorizzata dal prefetto di Siracusa su richiesta dell’amministrazione comunale che, a dicembre scorso, l’aveva formalmente deciso con una delibera di giunta per ricordare il tenore augustano che durante la sua carriera di respiro internazionale ha calcato i più importanti teatri del mondo, come la Scala di Milano, il Metropolitan di New York, l’Opera di San Francisco, Vienna, Brooklyn, Chicago, Londra, Bilbao, oltre ai teatri della “sua” Sicilia, diretto dai più prestigiosi direttori d’orchestra dell’ultimo mezzo secolo di storia dell’opera.

A ricordarlo in musica dopodomani sera saranno i suoi amici e colleghi: i soprani Marianna Cappellani, Maria Luisa Lattante e Noemi Muschetti, l’attore Bruno Torrisi, il baritono Gianni Giunga, il tenore Enrico Terrone Guerra, i pianisti Manuel Cicero e Gabriel Connelli, il cantante Michele Guagliardo e il chitarrista Salvo Maglitto. Pianisti accompagnatori Rosario Cicero e Ivan Manzella. La serata, che avrà inizio alle 20,30, sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla Cultura Pino Carrabino, presenta Michela Italia.

L’evento è stato inserito nel cartellone di “Augusta d’estate 2024”, promosso dall’amministrazione comunale e presentato l’altro ieri pomeriggio al Comune che utilizzerà la piazza in questa stagione estiva anche per altri due eventi musicali targati Yap, l’accademia musicale fondata dallo stesso Marcello Giordani: il 23 luglio, alle 19,30, per il concerto “Musica innanzitutto, musica ancora e per sempre”, quinta edizione, e il 24 luglio, alle 19,30, con i giovani in concerto.