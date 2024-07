Augusta d’estate 24: modifiche alla viabilità per i concerti di Zero assoluto, Michele Zarrillo e Giusy Ferreri

Entra nel vivo “Augusta d’estate 24”, il cartellone degli eventi promosso dall’amministrazione comunale che si svolge prevalentemente tra l’Isola e la frazione marinara di Brucoli. E al centro storico, in occasione dei tre concerti del 29 luglio degli Zero assoluto, del 30 luglio di Michele Zarrillo e del 7 agosto di Giusy Ferreri, il comando di Polizia municipale ha predisposto un piano straordinario di viabilità, con la chiusura di alcune strade attorno alla villa comunale ed eventualmente anche del ponte Federico II e i posti riservati ai disabili.

La formula è quella già usata per i festeggiamenti di san Domenico e anche per la scorsa estate augustana, in occasione dei concerti di big, quando in piazza si sono riservate migliaia di persone. Tre le ordinanze firmate oggi da Salvatore Daidone, comandate di Polizia municipale e responsabile di posizione organizzativa del IX settore che prevedono il divieto di sosta con rimozione forzata e la circolazione veicolare in via Colombo, nel tratto compreso tra la via Epicarmo e la via XIV Ottobre, dalle 16 alle 24 del 29 e 30 luglio e del 7 agosto. Nello stesso orario è vietata, altresì, la circolazione e la sosta in via Megara, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo, mentre in via Colombo, tra via XIV Ottobre e i Giardini pubblici, la sosta e la circolazione saranno vietate dalle 7 alle 24. Con la stessa ordinanza sono istituiti sei posti disabili generici in via Colombo nel tratto compreso tra le vie Epicarmo e Megara.

Con altra ordinanza viene regolamentata la circolazione e la sosta veicolare, con rimozione forzata, dalle 7 alle 24, nella strada di accesso e uscita dai Giardini pubblici, nelle aree adiacenti l’ufficio anagrafe, gli uffici elettorale e stato civile. In deroga è consentita la circolazione ai mezzi di soccorso e delle forze di polizia impegnate in operazioni di emergenza e ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico.

Nelle tre serate dei concerti del 29,30 luglio e 7 agosto per quanto riguarda, invece, la circolazione veicolare sul ponte Federico II di Svevia la circolazione potrà essere vietata in direzione di marcia nord-sud, dalle 18, 30 alle 2 solo se sarà ritenuto necessario e per eccessivo traffico di mezzi. Per i residenti al centro storico rimane sempre lo stesso percorso alternativo di Corso Sicilia Lungomare Rossini, via Giovanni Lavaggi, ponte Rivellino, via Giovanni Saraceno e viale Vittorio Veneto.

Il cartellone degli eventi prevede oggi, lunedì 22 luglio, l’esibizione, alle 21, in piazza Castello, di Joe & Rina social dance, la coppia di ballerini coreografi che spopolano sul web.