Augusta d’estate 2024, stasera il concerto degli Zero assoluto. Modifiche alla viabilità

Prosegue “Augusta d’estate 24”, il cartellone degli eventi promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessore alla Cultura retto da Pino Carrabino, che si svolge prevalentemente tra l’Isola e la frazione marinara di Brucoli. In piazza Castello, ai Giardini pubblici stasera, a partire dalle 21,30 si esibirà nei sui migliori successi il duo degli Zero assoluto, formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci. E il cuore della Villa la scorsa settimana si è trasformato, per qualche ora, in una pista da ballo di gruppo con Joey& Rina, alias Joey Di Stefano e Rina Di Liberto, compagni nel ballo ma anche nella vita, coreografi catanesi di social dance, diventati famosi sul web con milioni di visualizzazioni e che hanno coinvolto i tanti presenti di tutte le età.

Con il concerto di stasera degli Zero assoluto entrano in vigore le tre ordinanze di Polizia municipale, che prevedono il divieto di sosta con rimozione forzata e la circolazione veicolare in via Colombo, nel tratto compreso tra la via Epicarmo e la via XIV Ottobre, dalle 16 alle 24 di oggi. Nello stesso orario è vietata, altresì, la circolazione e la sosta in via Megara, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo, mentre in via Colombo, tra via XIV Ottobre e i Giardini pubblici, la sosta e la circolazione saranno vietate dalle 7 alle 24. Con la stessa ordinanza sono istituiti sei posti disabili generici in via Colombo nel tratto compreso tra le vie Epicarmo e Megara.

Con altra ordinanza viene regolamentata la circolazione e la sosta veicolare, con rimozione forzata, dalle 7 alle 24, nella strada di accesso e uscita dai Giardini pubblici, nelle aree adiacenti l’ufficio anagrafe, gli uffici elettorale e stato civile. In deroga è consentita la circolazione ai mezzi di soccorso e delle forze di polizia impegnate in operazioni di emergenza e ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico.

Per quanto riguarda, invece, la circolazione veicolare sul ponte Federico II di Svevia la circolazione potrà essere vietata in direzione di marcia nord-sud, dalle 18, 30 alle 2 solo se sarà ritenuto necessario e per eccessivo traffico di mezzi. Per i residenti al centro storico rimane sempre valido lo stesso percorso alternativo di Corso Sicilia Lungomare Rossini, via Giovanni Lavaggi, ponte Rivellino, via Giovanni Saraceno e viale Vittorio Veneto.