Augusta d’estate 2024: stasera di scena la danza con “Puccini’s Opera” in piazza Castello

Nel centenario della morte del compositore Giacomo Puccini andrà in scena questa sera, alle 21, in piazza Castello, ai Giardini pubblici, un omaggio artistico a cura della compagnia Artemis Danza, che porta ad Augusta uno spettacolo di grande livello. Con “Puccini’s opera” Monica Casadei, che cura regia, coreografie, scene, luci e costumi, dedica il suo progetto artistico a quattro eroine del compositore: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot con una sua lettura personale sul tema del femminile posto al centro di un processo di reinterpretazione coreografica, visiva e musicale.

“L’amore tragico, l’amore contrastato e osteggiato, l’amore crudele che annienta, la bramosia di possesso che porta alla distruzione vivono nei volti, nei corpi, nei gesti della compagnia e non smettono di farci riflettere sull’attualità di storie che hanno commosso il pubblico di tutto il mondo – dice -. La creazione è permeata di un’atmosfera struggente, colma di tensione e suggestione poetica. Alla partitura orchestrale di Puccini si contrappongono le tracce elettroniche dei compositori Luca Vianini e Fabio Fiandrini che disegnano uno spazio sonoro avvolgente e a tratti apocalittico. Una danza corale ricca di impulsi e passioni, istintiva e a tratti selvaggia, che fa un uso vorticoso dello spazio e appare, anche simbolicamente, come visivamente piena: assoli protetti da cornici di insiemi in una dinamica accelerata da forze propulsive fanno vivere nel corpo e nelle viscere il dramma e le passioni delle protagoniste”.

A danzare saranno Michelle Atoe, Chiara Falzone, Sofia Gentiluomo, Monica Castorina, Arianna Cunsolo, Alfonso Donnarumma, Mattia Molini, Enrico Luly, Salvatore Sciancalepore.

L’evento è inserito nel cartellone di “Augusta d’estate 2024”, -promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura retto da Pino Carrabino – e dei festeggiamenti in onore del patrono san Domenico, la cui ricorrenza liturgica di oggi sarà annunciata, alle 8, 12 e 18 con colpi di cannone a salve e due celebrazioni religiose, alle 9 e alle 19. Quest’ultima sarà officiata da don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre con i canti della liturgia eseguiti dalla Corale polifonica “Iubilaeum”.

Al termine della santa messa verrà chiusa la cappella che custodisce il venerato simulacro di san Domenico e che sarà riaperta a gennaio 2025, in occasione della visita del simulacro di san Sebastiano, compatrono della città.