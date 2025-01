Augusta, depuratore, stato dell’arte e prospettive: incontro con il commissario Fatuzzo a cura del Rotary

“Depurazione delle acque reflue e prospettive di sviluppo per la città”. Di questo si parlerà domani mattina, 18 gennaio, nel salone di rappresentanza del palazzo di città nella conferenza organizzata dal Rotary club Augusta con il commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, che per la prima volta in città relazionerà sugli sviluppi del percorso di realizzazione del depuratore cittadino e delle necessarie opere di collettamento.

La conferenza, che sarà coordinata da Pietro Forestiere, past presidente del Rotary club Augusta, vedrà gli interventi di apertura del sindaco Giuseppe Di Mare e del presidente del Rotary Club Augusta, Francesco Messina. E’ aperta alla cittadinanza e avrà inizio alle 10.