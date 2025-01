Augusta, controllo sulla sicurezza stradale e movida sicura: servizio straordinario della Polizia di stato e locale

Centoquarantanove persone e 77 veicoli controllati e una sola infrazione al codice della strada per omessa revisione del mezzo. E’ il bilancio della campagna di prevenzione e repressione degli incidenti stradali causati da condotte di guida pericolose e dall’utilizzo di alcool e droga, in particolare nei luoghi maggiormente interessati dalla movida giovanile avviata da tempo dalla Polizia di stato anche ad Augusta così come a Siracusa.

Gli agenti in servizio al Commissariato di Augusta insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale di Catania e personale della Polizia locale di Augusta nel pomeriggio di ieri hanno effettuato mirati servizi con posti di controllo e pattugliamento dinamico nella zona di Monte Tauro.

Posti di controllo sono stati effettuati anche all’ingresso della città e sono stati controllati numerosi giovani che abitualmente si ritrovano in piazza Unità d’Italia, luogo privilegiato di incontro di comitive di minorenni che in alcune occasioni si sono resi protagonisti di schiamazzi e condotte di guida pericolose con i ciclomotori.