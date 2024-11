Augusta, contrada San Calogero: due cacciatori denunciati dalla Polizia provinciale

Due cacciatori sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria dalla Polizia provinciale di Siracusa, che ha sequestrato due fucili e relative munizioni. Si tratta di padre e figlio che, domenica scorsa, si trovavano in contrada San Calogero, nel territorio del Comune di Augusta quando sono incappati in un controllo sull’attività venatoria nel territorio provinciale da parte della Polizia provinciale, che ha verificato 23 cacciatori.

Alla vista della pattuglia il figlio, con il fucile in mano, avrebbe cominciato a correre in direzione di un secondo cacciatore che era il padre, i due si sarebbero poi nascosti dietro un albero dove il figlio, secondo quanto riferito, avrebbe consegnato il fucile al padre.

Raggiunti dalla pattuglia i due sono stati sottoposti a controllo da cui è emerso che il figlio non era in possesso di porto di fucile e di tesserino venatorio. Per questo è stato denunciato per porto di armi senza licenza e tentato furto venatorio, mentre il genitore deve rispondere di omessa custodia e incauto affidamento del fucile di sua proprietà.