Augusta, controlli dei Carabinieri: arrestato un uomo per violazione degli obblighi imposti

I Carabinieri di Augusta hanno denunciato un 44enne con precedenti per minacce e atti persecutori, per violazione delle prescrizioni derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui è sottoposto, non essendo stato trovato nella propria abitazione, per ben due volte, nel corso della notte; un 25enne, già condannato per guida senza patente, è stato denunciato dopo essere stato fermato nuovamente al volante della propria autovettura.

Nell’ambito dei controlli sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro, due veicoli sono stati sequestrati e 20 i punti decurtati dalle patenti di guida.

Un settantenne e tre ventenni sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di marijuana per uso personale.