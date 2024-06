Augusta, contest su Giovanni Falcone e San Domenico: premiati i vincitori

Si sono conclusi nei giorni scorsi, con la premiazione dei vincitori nel salone di rappresentanza del Municipio, i due contest promossi dall’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets e rivolti sia alle scuole che ai cittadini. Il primo concorso, “Se vive la mafia muore la giustizia” è stato dedicato al giudice Giovanni Falcone in occasione del 32° anniversario della strage di Capaci – in cui perse la vita insieme alla moglie e magistrato Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo- ed è stato vinto da Sebastiano Spinali che ha scritto la poesia-racconto “Lucciole”. Per gli istituti superiori e la categoria elaborato scritto ha vinto, invece, Giorgio Belluso della 2° A del liceo scientifico Megara con “Una nuova luce su Capaci”. Menzioni speciali, inoltre, sono state assegnate a Francesco Lodin della 4° B dello scientifico Megara con la poesia “Eterni eroi”, ad Andrea Sanseverinodella seconda A dello scientifico Megara e Vittoria Giovanniello della 3° BL dell’istituto superiore Arangio Ruiz per gli elaborati grafici.

Per la sezione istituti comprensivi -elaborato scritto- ha conquistato il primo premio Vittoria Di Grande della seconda A del comprensivo Salvatore Todaro con la poesia “La strada”, ex aequo con Flavio Sicurello della terza A del quarto istituto Domenico Costa con la poesia “Quella bomba”. Per la categoria Elaborato grafico primo premio per Mattia Fazzio della terza C del primo istituto “Principe di Napoli”, per la Fotografia per Gaia Migneco della terza del Todaro. Menzioni speciali a Marta Laudani della 2° C e a Giada D’Augusta della 1° C, Greta Giuffrida 2° C del Todaro, a Eliana Poppite della 3° A del Costa.

Per il contest dedicato invece al patrono di Augusta, San Domenico hanno vinto per gli istituti superiori categoria Fotografia Marco Sorbello della quarta C del liceo scientifico Megara con “Ricami di festa”; per gli istituti comprensivi per la categoria elaborato scritto Agnese Caramagno della 1° D del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino con “24 maggio”, ex aequo con Giulia Maria Arena della seconda B del Principe di Napoli con “A festa di lu santu patrunu”.

Ha conquistato il primo premio per la categoria elaborato grafico Matteo Prisutto della 2° B del Principe di Napoli, menzioni speciali a Matteo Garofalo della seconda B del Principe di Napoli con l’elaborato scritto “San Domenico: il patrono della mia città”, a Carola Campanella della 2 B° del Corbino, adAnna Baffo della 2° B del Principe di Napoli, a Giovanni Caruso 2° I del Principe di Napoli, a Lavinia Festa, 2° C del Todaro, a Mia Blandino e Vittoria Romano entrambi della 1° D del Costa.

Soddisfatto per la partecipazione ai due contest il presidente Antonio Caruso che si è detto grato con tutti i numerosi partecipanti che, “con la loro presenza, hanno confermato il gradimento suscitato dalla nostra iniziativa che ha inteso celebrare, con modestia, un’emblematica figura di magistrato e il nostro amato santo protettore”. Alla premiazione ha preso parte l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino.