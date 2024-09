Augusta, consegnati i lavori per completare, dopo 15 anni, la palestra dell’ex Todaro

Sono stati consegnati ieri i lavori di completamento e adeguamento della palestra dell’ex istituto comprensivo Todaro che si trova in via Gramsci, accanto a quello che una volta era il plesso centrale del comprensivo che, com’è noto, da quest’anno non ha più la sua autonomia scolastica ed è stato, nello specifico, accorpato al Corbino.

Ad aggiudicarsi l’appalto, con procedura espletata sulla piattaforma Asmecomm, è stato l’operatore economico “Asg Group srl” con sede a Favara (AG) che ha offerto il ribasso del 33,95%, per un importo di 665.994 euro sulla somma a base d’asta che era di 1.063.871 euro.

Questo è il costo del progetto di completamento e adeguamento, finanziato per quasi 800 mila euro dal Credito sportivo, approvato l’anno scorso dall’amministrazione comunale ed inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici 2024-2026 con l’obiettivo non solo di recuperare quella che, al momento, è un’incompiuta, ma anche di adeguare la struttura come impianto sportivo agonistico, utilizzabile non solo per gli studenti, ma per tutta la comunità, come ha sottolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione Biagio Tribulato: “Finalmente si sblocca un’opera incompiuta da troppi anni e si restituisce una struttura sportiva non solo alla scuola, ma anche al quartiere e alla città” –ha detto.

Per questo sono stati effettuati dei sopralluoghi tra personale dell’amministrazione comunale e del Coni regionale che hanno reso necessario apportare delle modifiche ai progetti degli impianti elettrico, di illuminazione e di emergenza, nonché alla distribuzione degli spazi degli spogliatoi e delle aree esterne alla palestra.

La costruzione della struttura sportiva risale al 2003 con l’affidamento dei lavori che si fermarono più volte, fino alla sospensione definitiva del 2008. Due anni dopo il Comune risolse il contenzioso con l’impresa aggiudicatrice dei lavori che non sono più ripresi lasciando l’immobile, che era già stato realizzato nella struttura esterna, nel degrado e preda di vandali, come è rimasto fino ad oggi.

Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati completati i lavori di ristrutturazione della palestra del plesso Polivalente della Borgata.