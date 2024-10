Augusta, concorso “il valore del cibo”: secondo e terzo posto per studenti del Ruiz

Studenti del Ruiz hanno conquistato il secondo e il terzo posto al concorso “Riscoprire il valore del cibo: Educazione per un consumo consapevole” organizzato dal Comune di Siracusa – assessorato all’Istruzione, dall’istituto superiore Einaudi, dalla Consulta nazionale dei distretti del vibo, dal salone della dieta mediterranea (Dmed), all’interno dell’Expo DiviNazione 2024 e del G7 Agricoltura che si è svolta nei giorni scorsi a Siracusa.

Si tratta di Annalisa Fiorenza, Melissa Lisitano, Vittoria Tringali, Nicole Urzì della 5 A Turismo e Sasirada Meena Kattiyavara della 4 A Turismo dell’ istituto tecnico settore Economico che con il loro articolo “Sostenibilità alimentare: una rivoluzione necessaria”, hanno vinto il secondo posto con la seguente motivazione: “l’articolo entra subito nei temi della sostenibilità alimentare e descrive l’esperienza e le impressioni che gli studenti hanno avuto durante la loro visita all’Expo in Ortigia. Lo stile è scorrevole, il linguaggio adeguato”.

Terzo posto, ex aequo, per Morgan Morello della 4A del liceo scientifico delle Scienze applicate per l’articolo “Scelte alimentari coscienti e responsabili: oggi è possibile?” con la seguente motivazione: “L’articolo è ben documentato, scritto in maniera chiara e comprensibile. Menzione per la parte finale dell’elaborato in cui viene trattata la responsabilità di ciascuno di noi per la salvaguardia dell’intero pianeta”.

Gli studenti sono stati valutati dalla giuria composta dai giornalisti Alberto Cicero, Laura Valvo e Salvo La Delfa, e premiati nei giorni scorsi al Teatro Massimo di Siracusa. L’obiettivo del concorso, rivolto a tutti gli studenti degli istituti superiori della provincia, è stato quello di far riflettere gli studenti sui temi legati alla sostenibilità del nostro sistema agroalimentare attraverso il racconto della loro esperienza di partecipazione alle diverse attività del G7 e dell’Expo ad esso legato. A premiare i ragazzi, accompagnati dalle docenti Stefania Anfuso, Rosaria Ferraguto e Mariella Strazzulla, con un attestato, una cesta di prodotti alimentari locali e una pubblicazione offerta da “Oranfrizer”, sono stati Loredana Parisi, responsabile del salone Dmed e Angelo Barone, presidente della Consulta dei distretti del cibo.

Soddisfatta la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, e tutta la comunità del Ruiz, che si complimentano non solo con i ragazzi premiati ma con tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso giornalistico per l’impegno profuso e la qualità degli articoli di giornale.