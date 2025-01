Augusta, conclusa la rassegna di concerti natalizi della corale Anthea Odes

Si è conclusa nei giorni scorsi la rassegna di sei concerti di Natale della corale augustana diretta da Maria Grazia Morello che si è esibita in diverse chiese della provincia. A cominciare dalla Madrice di Floridia dove tra dolci ninna nanne, brani dedicati a Maria Vergine e brani tratti dalla tradizione natalizia la corale ha mostrato ancora una volta come il canto possa diventare preghiera e donare bellezza interiore.

A seguire è stata la chiesa delle Grazie di Augusta ad accogliere la corale, che ha animato la messa celebrata in onore della Vergine Immacolata Maria, altro intenso momento di preghiera dedicato alla Madonna. Il 16 dicembre è la volta dell’attesissimo concerto di Natale, tenutosi nella chiesa Cristo re di Augusta, in cui la corale ha avuto il piacere e l’onore di esibirsi insieme al coro della casa di reclusione di Augusta “The swing Brucoli’s brothers band” anche quest’ultimo diretto dal maestro Maria Grazia Morello. “Una serata magica in cui la musica è diventata simbolo di amore, solidarietà e speranza ma soprattutto è stata portatrice di una luce che rischiara ogni cosa dandole il vero senso”.

A Priolo è stata la chiesa di santa Chiara ad ospitare il quarto concerto dove il repertorio natalizio ha riscaldato il cuore di un pubblico numeroso, nonostante il freddo, che ha applaudito in maniera calorosa. Il 23 dicembre ha fatto tappa ancora ad Augusta nell’amata chiesa di san Giuseppe Innografo di Augusta che con il suo parroco, padre Giuseppe Mazzotta hanno accolto il concerto di Natale della corale augustana che ha emozionato i presenti, con il parroco che ha paragonato la “melodiosa fusione delle voci ad una bellezza sovrumana che può venire solo da Dio, da quel Dio che è datore di bellezza e amore”.

E per finire la sera del 5 gennaio di quest’anno nella chiesa di San Pietro a Modica, la corale ha preso parte alla rassegna corale natalizia “Adeste fideles” organizzata dall’ Associazione regionale cori siciliani (Ars Cori). Una serata quest’ultima, in cui quattro realtà corali diverse hanno arricchito con le loro armonie la magica atmosfera natalizia che ha fatto da sfondo all’intera manifestazione conclusasi con l’esecuzione a cori riuniti di “Adeste fideles” emblema stesso del Natale.

“Il nostro Natale come sempre è stato pieno di emozioni donate e ricevute, che fanno bene all’anima e mostrano quanto l’impegno e la dedizione profusi dalla corale intera diano i loro frutti. – ha dichiarato il presidente dell’ Anthea Odes Giuseppe Di Gaetano – E’ doveroso ringraziare le amministrazioni comunali di Augusta, Priolo e Floridia che ci hanno inserito nei palinsesti degli eventi da loro promossi, ed i parroci e collaboratori delle parrocchie ospitanti per la disponibilità e l’accoglienza dataci. Ci auguriamo di incontrare sempre l’amore del pubblico, grande ricompensa per una corale polifonica amatoriale.”