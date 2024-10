Augusta, comunità energetiche rinnovabili: oggi un incontro pubblico a Brucoli

Si torna a parlare di comunità energetiche rinnovabili ad Augusta, formate da gruppi di cittadini, privati o enti pubblici che si uniscono per l’autoproduzione e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell’ambito del programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia per la costituzione dei Cers, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani, per oggi pomeriggio è stato organizzato un incontro pubblico nei locali del centro anziani di via Canale, a Brucoli, a partire dalle 17 per illustrare l’opportunità di aderire alle comunità energetiche comunali.

Lo rende noto con un avviso pubblico l’assessore Valeria Coco che invita tutti i cittadini a partecipare. A marzo dell’anno scorso il Consiglio comunale aveva approvato la proposta della Giunta sull’impegno a promuovere la sostenibilità energetica ambientale anche nel comune megarese, che ha avuto assegnato dalla Regione la somma di poco più di 16 mila euro per sostenere le spese amministrative e la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economico, poi aggiudicato alla società “Iblea engineering s.r.l” di Palazzolo Acreide, che dovrà studiare come e dove realizzare le due comunità energetiche rinnovabili e solidali, “Megara green” e “Augusta green” previste per Augusta.