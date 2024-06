Augusta, chiude discarica di Lentini, il sindaco: “al momento nessuna emergenza”

“Oggi abbiamo conferito regolarmente i rifiuti, i cassoni sono dunque vuoti e abbiamo cinque-sei giorni di autonomia per gestire regolarmente la raccolta, in attesa che si risolva il problema della discarica. Certo è che siamo preoccupati per questa continua incertezza che esiste sul tema dei rifiuti, sia per quanto riguarda i luoghi deputati al deposito dei rifiuti sia per il costo del conferimento della spazzatura che continua ad essere inaccettabile nella nostra regione e nella Sicilia orientale”.

Così il sindaco Giuseppe Di Mare ha commentato la chiusura di oggi, a partire dalle 12, degli impianti di Trattamento meccanico e biologico (Tmb) della discarica della Sicula trasporti di contrada Coda volpe, a Lentini, che rischia di creare seri problemi ai comuni, tra cui quello megarese, che conferiscono qui i propri rifiuti se non si troverà in tempi brevi una soluzione.

L’impianto è stato chiuso dal gestore a tempo indeterminato dopo la decisione dell’assessorato regionale al Territorio e ambiente del 10 giugno scorso che ha negato l’autorizzazione al proseguimento dell’attività in attesa della definizione della verifica di assoggettabilità a Via.