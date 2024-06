Augusta, Certamen mutinense carolinum “Francesca Meletti”: terzo posto per un’alunna del Megara

Terzo posto al “Certamen mutinense carolinum “Francesca Meletti” 2024, per un’aulunna del liceo Megara. Si tratta di Giada La Gioia della 5 A del classico, preparata dalla sua docente di Latino e greco Gabriella Lombardo, che ha partecipato alla gara di traduzione con commento stilistico e retorico con un testo di latino dell’opera di Seneca “Naturales quaestiones”.

La premiazione online della competizione promossa dal liceo Muratori-San Carlo di Modena, incentrata sulle traduzioni dal greco e dal latino con commento, che ha coinvolto 173 studenti di 24 licei in otto regioni (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia) è avvenuta nei giorni scorsi nell’aula magna del liceo di Modena alla presenza del dirigente scolastico Giovanna Morini, dei docenti referenti Rita Ferrari e Stefano Rozzi e degli illustri decani di lingua e letteratura greca Renzo Tosi ed Ermanno Malaspina delle facoltà di Lettere di Bologna e Torino.

Davanti ai licei classici d’Italia, su 173 studenti partecipanti, l’alunna augustana è stata premiata per il terzo posto con rispettivo premio in denaro dal docente universitario Malaspina, che l’ha elogiata citando le motivazioni della vincita: “La prova si distingue per la piena aderenza della traduzione al testo latino, dovuta a una chiara comprensione del pensiero scientifico dell’autore. La trasposizione in lingua italiana evidenzia anche ottime scelte lessicali. Corretto il commento ai quesiti letterari”.

Gli importanti risultati così ottenuti, che collocano il liceo classico “Megara” ai primi posti sia a livello nazionale che regionale, sono stati accolti con grande soddisfazione dal dirigente scolastico Renato Santoro e dall’intera comunità scolastica.