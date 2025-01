Augusta, Carnevale 2025: al via il bando per partecipare alla terza edizione

Al via il bando per organizzare la terza edizione del Carnevale 2025, che si terrà dal 27 febbraio al 4 marzo quale “evento di promozione turistica e di cultura popolare locale”. La manifestazione prevede sfilate di Re Carnevale, di carri allegorici, macchine buffe e gruppi mascherati per le vie della città, così come si legge nel bando di concorso promosso dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, che stabilisce le condizioni e i modi per l’ammissione alla manifestazione di tutti coloro che intendono parteciparvi.

Per l’evento è proposto un tema libero ispirato a motivi di attualità e costume, ai temi del fantastico, dell’evasione e del grottesco, chi intende partecipare alle sfilate dovrà far prevenire entro il prossimo 19 febbraio, all’ufficio protocollo del Comune, domanda di adesione con allegata una relazione descrittiva sul tema del progetto, delle caratteristiche del carro allegorico e del numero approssimativo dei partecipanti che deve essere minimo di 10. Per le sfilate dei gruppi il numero minimo dei partecipanti non dovrà essere inferiore a 20 elementi, in caso contrario non saranno inseriti al concorso, ma solo nella sfilata.

Si intendono maschere buffe gruppi formati da un minimo di 10 componenti e per buffo si intende ciò che suscita il riso per stranezza e singolarità. La sfilata dei bambini è dedicata ai piccoli nati nei tre anni antecedenti fino ad massimo di sei anni. Un’apposita giuria valuterà i partecipanti delle varie categorie delle sfilate ai fini della premiazione del concorso a premi.

Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa dovranno presentarsi, inoltre, venerdì 19 febbraio alle 15 nel salone di rappresentanza di palazzo di città per discutere delle modalità tecniche della sfilata di Carnevale.