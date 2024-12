Augusta, carcere: riapre il bar agenti. Raggiunto accordo tra direzione e sindacati

Riaprirà il bar agenti, chiuso da molti mesi, all’interno della casa di reclusione di Augusta. Nei giorni scorsi è stato, infatti, raggiunto l’accordo tra direzione e organizzazioni sindacali che prevede che il bar rimanga aperto mattina e pomeriggio sia nei feriali che nei festivi. Questo darà la possibilità a tutto il personale che espleta i turni dalle 7,15 alle 21 di poter fruire del servizio anche come sala relax, con televisore e biliardo per quel personale che, dopo l’’orario di lavoro, si intrattiene negli alloggi della caserma agenti.

Lo rende noto il coordinatore provinciale della Cgil della Polizia penitenziaria Giuseppe Argentino che ha partecipato alla trattativa insieme al direttore dell’istituto di pena Angela Lanteri e al vice Francesca Fioria per la parte pubblica e ai rappresentanti sindacali del comparto sicurezza, Morana (Cgil), per la Cisl D’Amico, per il Sippe/Sinappe Bongiovanni e Amaddio, per Uspp Santacroce e Di Lorenzo e per la Uil Lo Tempio, anche se quest’ultimo sindacato non ha condiviso l’accordo raggiunto.

“Con questo accordo le organizzazioni sindacali e la parte pubblica hanno avuto come obbiettivo primario il benessere del personale, che – si legge in una nota- passa anche attraverso momenti di distacco dal servizio, quandanche la grave carenza di organico di Polizia penitenziaria che affligge da anni questo istituto ha posto qualche serio problema organizzativo alla quale, comunque, si è trovata la giusta soluzione; infatti al bar agenti oltre all’ispettore, con incarico di gestore, ci saranno due unità maschili ed una femminile di personale penitenziario, non di meno si apriranno alcuni posti di lavoro per i detenuti che lavoreranno al bar agenti. Non dimentichiamo che alla casa di reclusione di augusta, mancano circa sessanta unità di agenti rispetto all’ organico assegnato, mentre l’organico detenuti, supera di gran lunga la normalità, circa 650 rispetto alle 250 unità regolamentari”.