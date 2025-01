Augusta, Campionati di Astronomia: tre studenti del Ruiz accedono alle semifinali interregionali

Tre studenti del Ruiz hanno superato la prima fase della XXIII edizione dei Campionati italiani di Astronomia 2025 e sono stati ammessi alla gara interregionale. Si tratta di Lara Cuppone di 2BL, Chiara Peluso di 1AL, entrambe del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate per la categoria Junior, 2 e Daniele Gaeta di 4QL Liceo Quadriennale delle Scienze Applicate per la categoria Senior.

La competizione, promossa dal ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Sait, Società astronomica italiana, e con l’Inaf, Istituto nazionale di astrofisica, è finalizzata a stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche con particolare riferimento all’astronomia e all’astrofisica fornendo agli studenti un’occasione di incontro con la ricerca scientifica e di confronto fra le diverse realtà scolastiche.

La preselezione si è svolta simultaneamente in tutta Italia il 18 dicembre e ha coinvolto 41 studenti del Ruiz che hanno affrontato con impegno e curiosità le sfide proposte, compilando in un tempo massimo di 45 minuti, un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla, distribuite su tre livelli di difficoltà, dimostrando grande interesse per i misteri dell’universo. Sono stati in totale 9754 gli studenti iscritti alla gara, provenienti da 326 scuole, di cui sono stati selezionati un totale di 1126 studenti nelle varie categorie.

I tre ragazzi vincitori adesso rappresenteranno il Ruiz alle semifinali interregionali, che si svolgeranno a Catania e contemporaneamente in altre 10 sedi italiane il 27 febbraio, valevoli per l’accesso alla finale nazionale. Dopo un dedicato corso di preparazione a cura delle docenti Anna Maria La Ferla, referente dell’iniziativa per scuola augustana, e Sabrina Epaminonda, i giovani campioni augustani si misureranno con problemi di astronomia, astrofisica e cosmologia elementare.

“Questi studenti non solo rappresentano il nostro istituto, ma incarnano lo spirito di curiosità e passione che l’astronomia ispira – ha dichiarato la dirigente, Maria Concetta Castorina –L’iniziativa ha infatti rappresentato un’occasione unica per approfondire temi legati all’astronomia, una disciplina extracurriculare, coinvolgendo alunni di diverse età e livelli di preparazione. Ai nostri “campioni”, che hanno dimostrato tenacia, determinazione, volontà di apprendere e tanta voglia di mettersi in gioco, auguro un grande in bocca al lupo per la prossima competizione”.