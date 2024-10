Augusta, campetti della Cittadella degli studi: al via i lavori per la sicurezza

Sono iniziati un paio di giorni fa, nei campetti sportivi della Cittadella degli studi, concessi dal Comune al liceo “Megara” per la pratica sportiva dei suoi studenti, i lavori per garantire la sicurezza che prevedono la sostituzione della rete di fondocampo del campo di calcio a 5 e l’installazione di cavi di rinforzo sia in orizzontale che a croce. Saranno, inoltre, ripristinate anche le barre metalliche della ringhiera della rampa di accesso ai campi sportivi e degli angolari di protezione del muretto.

I due campetti in erba sintetica, uno per il calcio a 5 e l’altro polifunzionale per la pallavolo e la pallacanestro, sono stati inaugurati lo scorso 30 gennaio e si trovano dietro l’auditorium comunale “Giuseppe Amato” dove sorgeva la vecchia palestra, demolita nell’estate 2023 dopo anni di degrado e fatiscenza. A poca distanza, inoltre, si trova, il campo Carrubba che l’anno scorso è stato attrezzato con un’area fitness con attrezzi di ultima generazione, tra cui alcuni idonei alla fruizione dalle persone con disabilità. Le superfici sportive all’aperto permettono agli studenti del liceo di partecipare alle varie attività motorie e sportive extracurriculari che rientrano nell’ampliamento dell’offerta formativa, riferite soprattutto alla partecipazione alle manifestazioni comunali e ai campionati studenteschi provinciali e regionali di corsa campestre, orienteering, pallavolo, pallacanestro, calcio, tennis-tavolo, badminton, palla-tamburello, atletica leggera, baskin. La preparazione alle varie rassegne sportive sarà curata dai docenti di scienze motorie Maria Grazia Muscolino, Maria Antonia Valenti e Luigi Valora.

Il dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, in una nota, si dice grato al sindaco Giuseppe Di Mare per i lavori, seguiti dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Sebastiano Carrubba, “e per aver in tal modo garantito agli studenti del liceo lo svolgimento delle attività di scienze motorie in totale sicurezza in campi sportivi davvero funzionali e a regola d’arte che rappresenteranno senz’altro per loro uno strumento di socializzazione, integrazione e crescita globale della personalità”.