Augusta, cambio alla guida dell’assessorato alla Polizia municipale: si dimette Montalto, entra Zanti

Cambio all’ assessorato alla Polizia municipale che da oggi è guidato da Domenico Zanti, che subentra all’uscente Peppe Montalto. Si tratta di un avvicendamento interno al partito del Mpa, per l’area che fa riferimento allo stesso Montalto, che si è dimesso oggi, e al responsabile dei comuni dell’area nord Nicky Paci.

Questa mattina il sindaco Giuseppe Di Mare ha firmato la determina di nomina del nuovo assessore, che di professione è amministratore di condominio, augurandogli “buon lavoro nella sinergia che abbiamo creato con le istituzioni e la città” ed esprimendo gratitudine all’uscente “per il grande lavoro per la città, per la sua serietà, per la disponibilità, per la fattiva collaborazione che resterà impressa nella mia mente e nella città”.

Montalto rimane in carica come consigliere comunale a sostegno della maggioranza.