Augusta, cambio alla dirigenza del liceo Megara

Cambio alla dirigenza del liceo Megara che per il prossimo anno scolastico sarà guidato da Gianluca Rapisarda, di Catania, che arriva dalla Valtellina, dove è stato dirigente scolastico del Convitto nazionale “Piazzi” e dell’istituto tecnico agrario di Sondrio. Dopo sei anni, infatti, lascia il dirigente scolastico Renato Santoro, che dal prossimo primo settembre ricoprirà il nuovo incarico all’istituto di istruzione superiore “Palazzolo Acreide” dove è stato trasferito.

Ieri Santoro, visibilmente emozionato, ha salutato per l’ultima volta la comunità scolastica del liceo della Cittadella degli studi dicendosi grato con docenti e il personale Ata per l’intensa e costante collaborazione che ha consentito al liceo Megara “di raggiungere importanti traguardi e di consolidare la propria identità culturale nel territorio di Augusta sotto la sua dirigenza, cominciata nel settembre 2018”. I docenti e il personale Ata, a loro volta, hanno espresso la loro gratitudine al dirigente scolastico uscente per “l’esemplare leadership positiva che ha esercitato nella guida della scuola e per le autentiche qualità umane e professionali che ha sempre mostrato a ogni componente della comunità liceale”.

Invariate le altre dirigenze scolastiche, com’è noto e nell’ambito del Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2024/2025 da quest’anno sparisce il terzo istituto comprensivo Todaro, che sarà accorpato tra gli altri tre comprensivi augustani.