Augusta, Brucoli è ufficialmente borgo marinaro: ieri la firma per l’adesione al registro regionale

Il borgo marinaro di Brucoli è stato ufficialmente inserito nel Reimar, il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari della Regione siciliana. Ieri a Siracusa, in occasione del G7 dell’agricoltura e della pesca, il Comune con l’assessore alla Pesca Valeria Coco ha firmato l’ adesione alla presenza dell’assessore regionale alla Pesca ed Agricoltura Salvatore Barbagallo, dei sindaci dei comuni siciliani dove insistono dei borghi e dei rappresentanti dei Gac, i gruppi di azione costiera.

“Questo consentirà al Comune di accedere a misure aggiuntive per il borgo. – ha dichiarato Coco- Si andrà a fare una ricerca storico-culturale, degli aspetti ambientali ed economici, ci saranno degli interventi per potenziare questa ricchezza che abbiamo e fare in modo che il borgo diventi ancor più un fiore all’occhiello per la nostra regione, perché si andrà ad istituire una rete dei borghi marinari in collaborazione con gli assessorati, in primis, al Turismo. Siamo molto soddisfatti, l’amministrazione promuove una parte del suo territorio che rappresenta l’attrattiva turistica, perchè noi siamo da un lato porto commerciale, che non ha nulla da invidiare agli altri, ma dall’altro abbiamo anche una vocazione turistica della quale rispondiamo con una nostra risorsa cecando di potenziarla”.

Da qui a breve verranno promossi degli incontri con operatori dei vari settori e saranno pubblicate delle manifestazioni di interesse per andare a promuovere le peculiarità dei nostri territori.