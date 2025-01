Augusta brinda al 2025 con l’energia positiva e l’“Occidentali’s karma” di Francesco Gabbani

Non ha deluso le aspettative e ha portato quella dose di energia positiva e di allegria per iniziare sotto i migliori auspici il nuovo anno Francesco Gabbani, il big della musica italiana che si è esibito ieri sera, ai Giardini pubblici, per il concerto di fine anno organizzato dall’amministrazione comunale nel cartellone di eventi “Natale ad Augusta 2024”.

In tantissimi hanno cosi voluto festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme, in una piazza Castello stracolma di persone di tutte le età, che hanno ballato e applaudito l’artista toscano che ha dialogato e scherzato costantemente con il pubblico, saltellando da un lato del palco dell’altro per circa due ore di concerto. E ha cantato i suoi brani più noti, Per una volta, l’Abitudine, Tra le granite e le granate, hit estiva riadattata per una serata di fine dicembre e un clima da città del sud, La mia versione dei ricordi, Volevamo essere felici, Peace and love, Il sudore ci appiccica, Frutta malinconia e i più intimisti Foglie al gelo, Viceversa, Immenso.

Non sono mancati i brani scritti per altri, da Spazio tempo, colonna sonora della serie tv di Raiuno “Un professore”, alla canzone per Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto e l’ultimissima pubblicata a novembre e cantata dalla mitica Mina “Buttalo via”.

“La Sicilia è una terra speciale, tutte le volte che sono venuto a cantare è sempre stato un bagaglio enorme di emozioni, è bello essere qua a cavallo dell’anno vecchio e nuovo – ha detto Gabbani che in alcuni momenti ha suonato la chitarra e si è cimentato in un assolo alla batteria – In ogni nostro momento c’è il presente, il passato dei rimorsi e dei rimpianti e poi vediamo il futuro e quello che vorremmo fare, chissà che ci riserverà l’universo. Pensiamo al futuro con preoccupazione e ci dimentichiamo di vivere il momento che stiamo vivendo, il presente. Io sono felice di essere qua, insieme a voi amici di Augusta e me lo voglio godere in modo che questo momento possa essere infinito, Eternamente ora, perché la felicità bisogna viverla nel presente”.

Allo scoccare della mezzanotte, condita anche dai fuochi di artificio, il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore Pino Carrabino, insieme ad altri componenti della giunta Domenio Zanti e Salvo Serra e al presidente del Consiglio Marco Stella, sono saliti sul palco per brindare insieme agli augustani. “Auguro che sia un anno di serenità, salute, lavoro, sono sicuro che insieme continueremo a cambiare la nostra città”– ha detto Di Mare

Ala fine Gabbani, che a febbraio si esibirà sul palco più famoso della musica italiana, l’Ariston di Sanremo, ha presentato la sua band composta dal fratello Filippo ai cori e batteria, da Giacomo Spagnoli al basso elettrico e synth, da Lorenzo Bertelloni al pianoforte, da Leo Caleo e Marco Barruffetti alla chiarata elettrica e acustica, da Will Medinì, ai sintetizzatori e direzione musicale e ha ringraziato tutti i tecnici che hanno reso possibile lo spettacolo, ma anche il sindaco, l’amministrazione, tutti i volontari della Misericordia e della protezione civile e Alessio La Torre, assistente del sindaco per gli spettacoli.

Per il gran finale non poteva mancare uno due suoi cavalli di battaglia Occidentali’s Karma, con cui ha vinto il festival di Sanremo nel 2017, premio singolo multiplatino Wind Music Award nello stesso anno. La nottata è poi proseguita con la musica dei dj di Radio studio centrale Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo che hanno aperto la serata alle 22,30 assieme a Serena Tringali che presentato l’evento.