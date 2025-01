Augusta, “Bimbi in festa” a Brucoli con la Befana

La befana si fermerà a Brucoli e all’Isola domani 5 gennaio e lunedì 6 con alcune iniziative dedicate ai più piccoli. Al borgo marinaro arriverà di pomeriggio, a partire dalle 15,30 in piazza Castello dove sono previsti distribuzione di dolciumi, animazione per i bambini con la magia di Loris e Lucilla alle 16, 30 e a seguire, alle 17,30, degustazioni di porchetta dei Nebrodi e ricotta per i più grandi.

L’iniziativa è promossa dall’ assessorato all’Innovazione e Valorizzazione locale insieme alla Lega navale di Brucoli–Augusta, guidati rispettivamente da Valeria Coco e Andrea Neri e ai commercianti del borgo. La Lega navale metterà a disposizione dei più piccoli un simulatore di barca a vela.

Al centro storico la befana arriverà, invece, in piazza Duomo lunedì mattina con l’ ultimo appuntamento del cartellone degli eventi del Natale 2024 ad Augusta e la terza edizione della Befana solidale dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets. Dalle 9.30 alle 13 il gazebo dell’associazione stazionerà all’Isola per distribuire doni e dolciumi a tutti i bambini. È previsto anche un sorteggio di giochi.