Augusta, avvicendamento in Giunta: Tribulato è il nuovo vicesindaco

Biagio Tribulato, assessore alla Coesione sociale, accoglienza e formazione in quota Mpa e vicepresidente del Consiglio comunale, è il nuovo vice sindaco di Augusta. Prende il posto di Tania Patania, di Fratelli d’Italia che mantiene in Giunta la delega allo Sviluppo economico e Porto. La nomina, di cui si vociferava già da tempo, è arrivata oggi con determina del sindaco Giuseppe Di Mare che ha convocato una conferenza stampa nel salone del Comune, alla presenza anche degli altri assessori, che rimangono invariati – Domenico Zanti e Pippo Spanò (Mpa), Salvo Serra (Lega) Valeria Coco (Forza Italia), Giuseppe Carrabino e Tania Patania (Fdi) – e ha parlato di consolidamento di un legame di coalizione di centrodestra che guarda alle amministrative dell’anno prossimo.

“Oggi è giunto il momento di dare un volto ancora più marcatamente politico alla nostra amministrazione – ha detto il primo cittadino – mi è sembrato giusto e doveroso e politicamente corretto dare spazio con la vicesindacatura a Mpa che rappresenta una forza in Consiglio comunale importante, che sin dal primo giorno ci è stata accanto in questa amministrazione con grande lealtà e disponibilità. È chiaro che ci sono stati delle riflessioni, che sono state condivise da tutti. Io ringrazio tutte le forze politiche della mia maggioranza che hanno riflettuto con me e che hanno accettato quella che è stata una volontà precisa del sindaco. Oggi apriamo una fase politica amministrativa, che è anche una fase politica che ci proietta nella campagna elettorale ormai prossima. Questa è la squadra che affronterà la campagna elettorale, una squadra di centrodestra senza alcun dubbio che oggi diventa ancor di più di centrodestra con la vice sindacatura del Mpa”.

A “battezzare” la nomina il leader provinciale del Mpa Giuseppe Carta, parlamentare regionale e sindaco di Melilli che ha parlato di condivisione di percorsi con il sindaco Di Mare, sostenendo che “il risultato che c’è ad Augusta adesso è figlio di una collegialità anche in tanti aspetti non solo comunali, quindi anche regionali”. Condivisione che continua: “noi sosterremo per questo tratto di legislatura e lo faremo anche per la prossima Giuseppe Di Mare, chiaro che la prossima sarà una campagna elettorale diversa, non è figlia di un accordo post elettorale, ma è figlia di un accordo preelettorale. Chiariremo le aspettative del nostro gruppo, le aspettative che abbiamo su Augusta, che Giuseppe Di Mare ha onorato anche in questa prima fase”.

Il deputato regionale Carlo Auteri ha sottolineato la sinergia e la condivisione politica con Carta: “non vi è dubbio che ognuno di noi ha la propria appartenenza politica e un proprio percorso, ma quando si governa, si deve sempre pensare al bene del territorio, senza arrivismi e malattie di protagonismo che non portano a nulla, ma anzi danneggiano il nostro territorio”.

Tribulato si è detto grato con tutte le altre forze politiche del territorio “per aver accordato in maniera assolutamente serena il fatto di poter crescere insieme, di poter fare un percorso. Quello che posso sicuramente dire, non promettere perché non mi piace fare delle promesse, ma una continuità nell’impegno, nell’interesse della città, mettendo come al primo posto il bene di Augusta sempre”. Accanto al neo vicesindaco e a Di Mare, c’era anche la nuova segreteria comunale del Movimento per l’autonomia composta da qualche giorno da Nicky Paci e Cosimo Cappiello, oltre che dal commissario Seby Pustizzi che ha definito la nomina di Tribulato “importante non solo per il Movimento per l’autonomia ma penso per tutta la città, frutto di un grande lavoro che abbiamo messo in campo come partito”.