Augusta, avvicendamento alla compagnia Carabinieri: il nuovo comandante è il capitano Luca Pisano

Cambio alla guida della compagnia dei Carabinieri di Augusta, dove si è insediato al capitano Luca Pisano, che proviene dal comando della 1^ sezione del Nucleo investigativo di Gioia Tauro (Rc), dove si è occupato di criminalità organizzata, in particolare del contrasto delle cosche del mandamento tirrenico, consolidando l’esperienza maturata al comando del Nucleo operativo e Radiomobile di Castelvetrano, dove è stato dal 2020 al 2022.

Romano, classe 1993, ha frequentato il 195° corso dell’Accademia militare di Modena dove ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza. Da tenente ha prestato servizio al 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, con sede a Moncalieri (To) e nell’anno 2020 ha partecipato, in Kosovo, alla missione Nato K-FOR nell’ambito della quale i Carabinieri svolgono compiti di polizia di stabilità e supporto alle forze di polizia locali.

Altri avvicendamenti hanno riguardato il comando del reparto Operativo di Siracusa, affidato al tenente colonnello Sara Pini, proveniente dal Reparto territoriale di Termini Imerese, la Compagnia Carabinieri di Siracusa che sarà guidata dal maggiore Filippo Giancarlo Cravotta, proveniente dal parmense, dove ha comandato la Compagnia di Borgo Val di Taro dal 2019 al 2024 e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, di cui il nuovo comandante è il tenente Pasquale Riccardo che guidato il plotone al Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige, a Laives.