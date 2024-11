Augusta, aveva un coltello a serramanico nel marsupio: denunciato dai Carabinieri

Un giovane di 29 anni, con precedenti di polizia per stupefacenti, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della sezione Radiomobile impegnati in un servizio di controllo per la prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti condotti contestualmente ad Augusta e Melilli. Nascondeva all’interno del proprio marsupio un coltello a serramanico.

A Melilli i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 40 grammi di hashish, occultati all’interno di un contatore dell’acqua, collocato in strada.