Augusta, associazione genitori e figli “Unitevi a noi”: nuovo segretario e raccolta fondi per le famiglie disagiate

Nuovo segretario all’interno dell’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets, nata ormai più di dieci anni fa con diverse mission quali la lotta alla droga, all’alcol, il contrasto al bullismo, sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e la famiglia e il sostegno alle disabilità. Dopo l’ultima assemblea dei soci è stato eletto Rosario Manfredi che subentra ad Anna Maria Fazio, dimissionaria, ed entra a fare parte del direttivo già rinnovato l’anno scorso per il triennio 2023-2026 e composto oltre, che dal presidente Antonio Caruso, anche dalla vicepresidente Gloria Passanisi, dal tesoriere Cettina Bari e dai consiglieri Tania Lazzara, Lucia Saglimbeni e Francesca Saia.

“Auguro al nuovo segretario un proficuo lavoro in sinergia con tutto il direttivo”, -ha detto il presidente Caruso, che insieme ai soci si appresta a vivere la festa di San Nicola, in programma la prossima settimana nel borgo marinaro, con in gazebo per la raccolta fondi per le famiglie più fragili e ad agosto parteciperà all’estate augustana con un evento inserito nel cartellone culturale organizzato dal Comitato dei commercianti. “Poi riprenderemo a settembre con due progetti, uno per la sicurezza stradale e l’ altro per la lotta al bullismo”– ha aggiunto