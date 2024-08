Augusta, asino a terra non riesce ad alzarsi: soccorso dai Vigili del fuoco per 5 ore

Hanno lavorato per circa 5 ore per rimettere in piedi un asino che stava molto male i Vigili del fuoco del distaccamento di Augusta, intervenuti ieri sera intorno alle 23 in soccorso dell’animale, che era finito a terra e non riusciva a muoversi. L’animale era stato segnalato riverso su un fianco già ieri mattina, pare per una colica, ma nonostante l’ intervento del veterinario e l’assistenza in loco non si era riusciti a sollevarlo e l’unica possibilità era che si mettesse in piedi per contrastare le coliche e prevenire una funesta torsione. Dopo diversi tentativi e non poche difficoltà la squadra operativa, intorno alle 4 e grazie ad una imbracatura di ventura, è riuscita a farlo ritornare in piedi, supportando le volontarie Ilaria Fagotto e Alessia Giulia Aleppo che sottolineano l’intervento straordinario realizzato con tanta empatia da parte dei Vigili del fuoco.

“Volevo con tutto il cuore ringraziare la squadra dei vigili del fuoco intervenuta stanotte.– ha scritto sui social Alessia Giulia Aleppo – Hanno salvato la vita ad un asinello a terra da più di dodici ore. Hanno dimostrato professionalità, un lavoro di squadra eccellente, mettendo in atto un intervento veramente difficile anche da coordinare. Hanno dimostrato un’empatia degna di un vero animalista perché oltre a lavorare all’ unisono non solo hanno eseguito l’intervento, ma si sono fermati anche a dissetare l’asino e ad assisterlo con un’empatia mai vista. Questi uomini in divisa sono stati degli eroi”.

L’animale alla fine si è rimesso in piedi e, come ha scritto la volontaria, “cammina da solo, non dà segni di cedimento e sta continuando la terapia sotto vigilanza veterinaria”.