Augusta, allerta meteo gialla: il sindaco attiva il Coc

“Nelle prossime ore le condizioni meteo potrebbero portare forti fenomeni temporaleschi in città. Si raccomanda massima prudenza qualora succeda. Il sindaco ha attivato il Coc”. L’avviso rivolto alla cittadinanza è del Comune che oggi, intorno alle 13, su “Telegram”, ha invitato tutti alla prudenza nelle prossime ore, comunicando che è stato attivato il Centro operativo comunale per affrontare eventuali criticità che dovessero presentarsi legate al maltempo previsto per oggi pomeriggio in tutta la Sicilia dove l’allerta è gialla.

Le previsioni, infatti, a partire da oggi pomeriggio, secondo l’avviso regionale di Protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico, sono di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale e condizioni meteo avverse.