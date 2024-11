Augusta, allerta meteo arancione: domani scuole chiuse

Scuole chiuse domani, 12 novembre, ad Augusta a causa delle avverse condizioni meteo. Lo ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare che ha firmato l’ordinanza sindacale dopo il Bollettino regionale della Protezione civile, diramato oggi pomeriggio per il rischio meteo idrogeologico e idraulico, che indica il livello di allerta arancione (preallarme) in buona parte della Sicilia e anche su Augusta per tutta la giornata di domani.

Si prevedono precipitazioni sparse e diffuse a prevalente carattere di rovesci e temporali, accompagnati da forti raffiche di vento. Saranno chiusi domani anche il cimitero, la biblioteca comunale, e verranno sospesi i mercati rionali e il servizio di trasporto disabili per il Centro siciliano di riabilitazione.