Augusta, alla guida di un’auto con la patente sospesa: scappa, ma viene rintracciata

Alla guida della sua auto con un provvedimento di sospensione della patente, alla vista degli agenti di Polizia locale che l’avevano sottoposta ad per un controllo ha cercato di darsi alla fuga, ma è stata poi bloccata, sanzionata e denunciata. È quanto accaduto nella giornata dedicata della Commemorazione dei defunti che, insieme alla festa di Ognissanti, richiamano sempre molta gente al cimitero e che quest’anno hanno rappresentato giorni particolarmente impegnativi per il comando di Polizia locale di Augusta come dichiarato dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore Domenico Zanti che hanno sottolineato che “il comando già impegnato con tutto il personale per le criticità di natura viaria e annonarie legate al notevole afflusso di cittadini al cimitero, ha fatto si, insieme a tutte le associazioni di volontariato presenti a cui va il nostro ringraziamento, che la tradizionale visita ai defunti si svolgesse in piena sicurezza e tranquillità” .

Gli agenti, sabato pomeriggio, si sono poi trovati a dover affrontare “una delicata attività di polizia stradale finalizzata a garantire sicurezza stradale per i cittadini” quando, mentre si trovavano in servizio all’ ingresso della stradella del cimitero, sono stati informati che un’ auto sospetta era stata parcheggiata in modo pericoloso e con lo sportello aperto nella strada di ingresso ad Augusta.

“Il comando rimodulando le assegnazioni dei servizi già pianificati in precedenza, inviava una pattuglia per le verifiche del caso. La pattuglia intervenuta, individuava la conducente in una trentenne siracusana che veniva sottoposta ai controlli di rito da cui emergeva che la giovane si era posta alla guida nonostante un provvedimento, in corso di esecuzione, di sospensione della patente a tempo determinato, per aver commesso in precedenza gravi infrazioni al Codice della strada di rilevanza penale”. –riferisce il comandante di Polizia locale Salvatore Daidone

Seppur già identificata, la trentenne si è data alla fuga con la propria Smart, ma è stata poco dopo bloccata dalla pattuglia di Polizia locale supportata anche dai Carabinieri della Radiomobile. La Smart è stata posta in fermo amministrativo per tre mesi con affidamento a ditta convenzionata e la conducente è stata sanzionata per guida con patente sospesa, con sanzione accessoria della revoca della patente che può essere applicata dalla Prefettura di Siracusa. E’ poi rientrata a Siracusa in treno.

“Ringrazio tutto il personale in servizio per la ricorrenza della Commemorazione ai defunti – aggiunge il comandante – per il servizio svolto a tutela della sicurezza stradale dei pedoni, nonchè il proprio personale intervenuto in condizioni di emergenza e la centrale operativa dei Carabinieri di Augusta che prontamente ha disposto l’ausilio a mezzo di una propria pattuglia Radiomobile”.