Augusta, al via la riqualificazione di piazza D’Astorga. Sosta consentita di giorno nelle stradelle laterali

Da alcuni giorni e fino alla fine dell’anno agli uffici comunali di piazza D’Astorga si potrà accedere solo a piedi e dal vicoletto san Domenico, di fronte all’ex cinema Impero. L’area del centro storico è, infatti, interdetta alla circolazione veicolare per via dei lavori di riqualificazione di piazza D’Astorga su cui si affaccia l’immobile, che sono partiti l’altro ieri con l’allestimento del cantiere che ha delimitato l’area resa off limit anche per consentire l’utilizzo dei mezzi appositi.

E dopo una prima ordinanza di Polizia municipale per disciplinare la viabilità ne è seguita l’altro ieri una seconda, a parziale modifica della precedente, che prende in considerazione il fatto che nell’ area insistono vari uffici pubblici e banche e pertanto, vista la carenza di parcheggi, viene consentita la sosta nella stradella nord di piazza Duomo solo lato sud e nella stradella sud solo lato nord, dalle 8 alle 18,30. La sosta è, invece, vietata nel resto del tempo, dalle 18, 31 alle 7,59. È, inoltre, vietato il transito ai mezzi pesanti lungo tutto il perimetro di Piazza Duomo. L’ordinanza, infine, modifica temporaneamente la circolazione da piazza Duomo: seguente la stradella nord in direzione di marcia verso piazza d’ Astorga, strada antistante il sagrato della Chiesa Madre con direzione di marcia a sud, stradella sud con direzione di marcia verso via Principe Umberto.

I lavori, che verranno effettuati in questi due mesi riguarderanno soprattutto il manto stradale che versa da tempo in condizioni di degrado proprio davanti al palazzo che ospita diversi uffici comunali. E che verrà ripristinato dalla ditta “Occhipinti Pietro” di Ragusa, aggiudicataria della gara d’appalto espletata sulla piattaforma Asmecomm, con un ribasso del 27,747% e per l’importo di 103 mila e 903 euro, su una base d’asta di 149 mila e 969 euro.