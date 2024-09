Augusta, al via il “Trofeo delle regioni” di mototurismo

Al via oggi il Trofeo delle Regioni di mototurismo, l’evento più atteso dai motociclisti siciliani in programma oggi, domani 28 e domenica 29 settembre, promosso dalla Commissione turistica e tempo libero della Federazione Italiana Motociclisti), col patrocinio del ministero del Turismo e dall’assessorato regionale siciliano al Turismo, Sport e spettacolo, oltre che dal Comune di Augusta. La tre giorni, che prevede tutta una serie di attività, statiche e dinamiche, come tour in moto, visite culturali, degustazioni e momenti di socialità, è stato presentato ieri mattina durante una conferenza stampa, che si è svolta nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla Cultura e Turismo Pino Carrabino, del parlamentare regionale Carlo Auteri, dei presidente ed vicepresidente nazionale Fmi rispettivamente Giovanni Copioli e Rocco Lopardo, del vicepresidente vicario Fmi Giuseppe Bartolucci, del presidente del Comitato regionale Fmi Sicilia Salvatore Di Pace e di Marco Caruso, segretario.

“Abbiamo, con grande entusiasmo e disponibilità, accolto la proposta di ospitare questo evento nazionale della federazione. – ha esordito il sindaco Giuseppe Di Mare- Voglio ringraziare il presidente Fmi Giovanni Copioli, il vice presidente Rocco Lopardo, Marco Caruso e tutta la federazione per aver portato ad Augusta questo trofeo di grande prestigio. Siamo sicuri che saranno giorni di grande condivisione e promozione per il nostro territorio”.

Carlo Auteri, vice capogruppo Ars e componente delle commissioni IV Ambiente e V Cultura si è detto “orgoglioso che l’evento di mototurismo arrivi nella nostra provincia e, per la prima volta, ad Augusta come evento unico in Sicilia. Questa è un’occasione unica per tutti gli augustanesi”– dicendosi grato con l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata “per la sua lungimiranza nel promuovere il nostro territorio anche attraverso lo sport” e con il sindaco Di Mare “sempre pronto a proiettare la nostra città verso la valorizzazione e pianificazione, un elemento fondamentale per la crescita di una città meravigliosa come Augusta”.

“Il Mototurismo si pone, ancora una volta, quale mezzo ideale per scoprire un territorio, la sua storia e la sua cultura. Fin dalla sua prima edizione il Trofeo delle Regioni è cresciuto sensibilmente ed è, ogni anno, una manifestazione che attira moltissimi tesserati. Ringrazio le autorità locali, il sindaco Giuseppe Di Mare, il Comitato regionale Sicilia e tutti i partecipanti pronti a rendere unica questa festa” – ha aggiunto Copioli, presidente Fmi, mentre Lopardo, vice presidente Fmi e Coordinatore commissione turistica ha sottolineato che “la Sicilia è terra di motori, passione e cultura. Il Trofeo delle Regioni si svolgerà in una regione particolarmente ospitale e che ha deciso di cogliere le opportunità offerte dalle nostre iniziative”.

Bartolucci, vicepresidente vicario Fmi Italia ha dichiarato che “da sei anni il Trofeo delle Regioni è molto più di una competizione sportiva: è un progetto che la Federazione motociclistica italiana porta avanti nel settore del turismo con l’obiettivo di valorizzare e far vivere il territorio in maniera autentica. Ogni anno, grazie a eventi come questo, si crea un ponte tra le bellezze locali e chi le attraversa, promuovendo un turismo attivo e consapevole”.

“L’edizione 2024 del Trofeo delle Regioni sarà molto più di un semplice evento sportivo: sarà una vetrina per il nostro territorio e un’occasione concreta per dimostrare quanto il motociclismo possa essere un motore per la promozione culturale ed economica di bellezze autentiche e delle eccellenze enogastronomiche. – ha detto Di Pace- La Sicilia, con la sua storia, il suo fascino e la sua identità unica, offrirà uno scenario perfetto per questa manifestazione. Siamo certi che chi parteciperà non solo vivrà un grande evento sportivo, ma tornerà a casa con la voglia di conoscere ancora di più questa terra straordinaria”.

Oggi dopo l’accoglienza dei tanti motociclisti che si già sono iscritti e che potranno farlo ancora oggi ci saranno le prime attività turistico-culturali, domani la giornata è riservata ai tour nelal varie località come “valle del barocco” (Noto, Ispica, Modica, Scicli, Ragusa Ibla, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Palazzolo Acreide, Buscemi, Ferla), nella costa ionica (Siracusa-Ortigia, Avola, Portopalo di Capo Passero), nel Calatino (Caltagirone, Vizzini) e alla pendici dell’Etna. A seguire la serata delle Regioni al porto turistico Xifonio, dove ogni comitato regionale allestirà un proprio stand di prodotti tipici. Domenica sarà il momento della sfilata delle Regioni, in cui i motociclisti, suddivisi per regione, partiranno in corteo per le vie di Augusta per arrivare in piazza Castello, a Brucoli, dove si terrà la premiazione finale