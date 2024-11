Augusta, al via il nuovo anno sociale Unitre: laboratori e incontri culturali

Prenderà il via giovedì 14 novembre il nuovo anno accademico 2024/2025 dell’Unitre di Augusta che anche quest’anno prevede tanti appuntamenti in aula per i soci, sempre con l’ausilio di professionisti locali che, gratuitamente, donano il loro tempo e sapere mettendosi al servizio di un’associazione che da 26 anni è una presenza costante e fondamentale nella città di Augusta, di sostegno alla terza età e non solo. Un calendario ricco di incontri, curato nei minimi dettagli, che prevede la trattazione di diverse materie quali medicina, letteratura, psicologia, antropologia, musica, opera lirica, diritto, tradizioni locali, arte, storia, ambiente, economia, semiotica militare, geologia, filosofia e tanto, tanto altro.

La nuova offerta formativa è stata presentata nei giorni scorsi dalla vicepresidente e presidente del comitato tecnico-scientifico, Anna Lucia Daniele durante la cerimonia che si è svolta nel salone “Rocco Chinnici” del palazzo di città alla presenza delle autorità civili e militari, ai rappresentanti delle varie associazioni che spesso collaborano con l’Unitre, ai docenti relatori e ai soci di sempre e ai nuovi iscritti. Dopo i saluti iniziali del segretario, Carmelo Addia, la lettura della carta del socio Unitre da parte del presidente emerito, Giuseppe Caramagno, la preghiera semplice di San Francesco, fatta propria dall’Unitre, recitata dal consigliere e socio Salvatore Ponzio, e l’intonazione dell’inno Unitre da parte di tutti i soci intervenuti diretti dal maestro Sebastiano Passanisi, sono arrivati in un videomessaggio i saluti e gli auguri del sindaco Giuseppe Di Mare e del presidente regionale Enzo Cavallo, il quale ha riportato anche i saluti del presidente nazionale Piercarlo Rovera. Presente la vicesindaco Tania Patania che ha sottolineato la costante disponibilità dell’amministrazione nei confronti dell’associazione.

A seguire il presidente Salvo Cannavà ha sottolineato il ruolo psicosociale dell’ Unitre, in perfetta sintonia con i nuclei fondanti che campeggiano sul labaro: “cultura”, “umanità” e “solidarietà”. Tuttavia è stata rimarcata la difficoltà di quest’anno nel reperire una sala in cui poter svolgere gli incontri culturali, vista la momentanea indisponibilità dell’ aula magna dell’ istituto “Arangio-Ruiz”, da decenni ormai amata e collaudata location atta a contenere gli oltre 170 soci unitrini e la rappresentanza degli studenti del liceo Megara e dello stesso istituto Ruiz. Cannavà, oltre a ripercorrere tutti i momenti vissuti nell’anno precedente, ha commentato le iniziative portate avanti con le associazioni Italia nostra, Filantropica, Il sorriso che vorrei, Lamba doria, con la Pro Loco, con la Misericordia, con il Gruppo Fratres, con la Società augustana di storia patria, con i club service e con tante altre realtà locali.

In questo mese ripartiranno anche i laboratori, curati da soci e simpatizzanti Unitre, sempre volontari e in maniera del tutto gratuita, e nello specifico saranno: Prevenzione e salute, Informatica, Fotografia, Laboratorio sociale di conversazioni e condivisioni, Arte e pittura, Musica e canto, Burraco, Ballo, Gastronomia, Infortunistica domestica ed altri in corso di definizione.