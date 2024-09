Augusta, al via il nuovo anno scolastico: senso unico di marcia davanti il Ruiz e il Costa per i lavori in corso

Al via oggi il nuovo anno scolastico nelle varie scuole cittadine dove riprendono le lezioni, anticipato ieri e l’altro ieri per alcune classi all’istituto superiore Ruiz. E proprio davanti ai due plessi della scuola della Borgata e del vicino comprensivo Costa sono in corso i lavori di riqualificazione urbana dell’area compresa tra via Matteotti e via Catania, che stanno riguardando appunto via Catania, la strada da dove si accede al Ruiz e via Di Vittorio su cui si affaccia l’ingresso del comprensivo. Si sta procedendo ad asfaltare le due strade pertanto la viabilità è limitata fino alla fine dei lavori e con un’ ordinanza di polizia municipale, in vigore da oggi dalle 7 di oggi e fino alla fine dei lavori, è stata istituita una viabilità “straordinaria e sperimentale” con il senso unico di marcia in via Di Vittorio, nel tratto compreso tra via Matteotti e via Catania, in direzione nord-sud in direzione del Ruiz). Saranno a senso unico anche le due vie di collegamento limitrofe a via Di Vittorio che la collegano a corso Sicilia. Istituito anche il limite di velocità permanente in tutta via Di Vittorio di 30 km/h.

Il Comune con un messaggio su Telegram ha reso noto che “saranno garantiti i percorsi pedonali protetti e si invitano gli automobilisti a non parcheggiare in maniera irregolare e a collaborare per non creare pericolo alla popolazione scolastica”.

L’anno scolastico inizia con alcune novità in alcuni plessi, come spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato, e nuove opere realizzate e altre che vedranno la luce nei prossimi mesi: la palestra riqualificata del Polivalente della Borgata dove arriveranno anche i climatizzatori visto che è stato aggiudicato l’appalto, un campo di padel realizzato nel plesso delle “Scuole verdi” del comprensivo Principe di Napoli che si trova in via Dessiè, a Terravecchia e altri campetti nel cortile esterno del plesso di via Muscatello. Altro campetto a Brucoli dove nel plesso “17 luglio 1943” del comprensivo Orso Mario Corbino sono stati avviati i lavori i lavori di sistemazione della palestra, manutenzione straordinaria nel cortile al plesso dei “Cappuccini” del Principe di Napoli.

“Sono stati rimessi in funzione gli ascensori in tutti i plessi scolastici della nostra città, al fine di poter favorire una migliore mobilità di tutti gli alunni” – ha aggiunto Tribulato