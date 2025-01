Augusta, al via i lavori per completare il lungomare Rossini

Al via i lavori per completare il tratto del lungomare Rossini a partire dal viadotto Federico II e fino alla ripresa del marciapiede. Dopo l’aggiudicazione dei lavori a seguito di trattativa sul Mepa, alla “Cer srl” di Francofonte, che ha offerto un ribasso del 2,35% per un importo di 100 mila e 695 euro, è stato allestito il cantiere per realizzare la prosecuzione della passeggiata architettonica marina e dell’ area belvedere sul lungomare della Borgata che, subito dopo un pilone del viadotto, e per un tratto successivo non è attraversabile a piedi essendo privo del marciapiedi e caratterizzato dalla presenza della massicciata.

L’obiettivo del progetto, il cui importo era di complessivi 110.537 euro, redatto dall’architetto del Comune Enza Aleo Nero è, infatti, quello di creare una continuità del marciapiede e rendere il tratto più sicuro per i pedoni.